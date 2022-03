Une partie d´échecs sur écran tactile

«TRAVEL GAMES FOR DUMMIES». Même si la conception numérique des trois jeux classiques de société que sont les échecs, le solitaire et le sudoku est réussie, la présentation manque d’originalité, ni le graphisme ni la musique n’ayant su nous électriser.

Par contre, les exercices sont bien structurés et permettent aux néophytes de se familiariser progressivement avec les règles du jeu. En plus de l'écran tactile, les dix variantes de solitaire, la sauvegarde d'une partie intégrale d'échecs et le bloc-notes optionnel du sudoku sont des fonctions extrêmement conviviales.