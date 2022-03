Avion d'AirAsia : Une partie de l'épave remontée à la surface

Les équipes de recherches de l'épave de l'avion d'AirAsia, qui s'est abîmé en mer de Java, ont remonté à la surface samedi une partie de la queue de l'appareil.

De grands coussins de levage gonflables ont été utilisés pour remonter une partie de la queue de l'avion, la plus grande section de l'appareil retrouvée jusqu'ici, qui était à une trentaine de mètres au fond de la mer, a constaté la journaliste à bord du navire de guerre indonésien KRI Banda Aceh, participant aux opérations. Il s'agit d'une partie peinte en rouge sur laquelle est écrite en lettres blanches Asia, la seconde partie du logo de la compagnie aérienne dont l'avion transportait 162 personnes (vol QZ8501). «Nous avons soulevé la queue de l'avion à l'aide d'une grue et posée sur le bateau Crest Onyx. Nous allons la réexaminer pour vérifier si les boîtes noires ne s'y trouvent pas, juste pour être sûrs», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'armée indonésienne, Manahan Simorangkir.

Des signaux acoustiques provenant apparemment des boîtes noires de l'avion ont été détectés pour la première fois vendredi. Mais après de premières recherches, il est apparu que les boîtes noires se seraient détachées de la section arrière de l'avion où elle se trouvent habituellement, et seraient enfouies sous le sol de la mer, a indiqué un autre responsable des recherches, S.B. Supriyadi. Des plongeurs d'élite de la marine indonésienne poursuivaient samedi leurs recherches pour tenter de retrouver les boîtes noires ou enregistreurs de vol indispensables pour établir les circonstances exacte du drame: un enregistreur contient les échanges entre les pilotes et le contrôle aérien, et le second les paramètres de l'avion (vitesse, altitude, etc.).