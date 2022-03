Pluies diluviennes : Une partie de l'Europe a les pieds dans l'eau

Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne, ont fait quatre morts et au moins huit disparus.

À Prague, l'eau monte toujours. (AFP)

L'Autriche, l'Allemagne et la République tchèque ont envoyé des unités de l'armée pour contribuer aux opérations de secours après les records de pluies tombées dans certaines régions. Le puissant fleuve Danube est sorti de son lit en Bavière et des dizaines de villes ont été placées sous alerte inondations dans une vaste zone d'Europe centrale. Des centaines de routes et voies ferrées ont été coupées en Allemagne, en Autriche et en République tchèque et l'état d'urgence a été décrété dimanche soir dans presque toutes les régions de la Bohême, partie ouest de la République tchèque, ainsi qu'en Allemagne.

La situation était inquiétante à Prague, où des barrages contre les inondations étaient installés en hâte le long de la Vltava, la rivière qui traverse la capitale tchèque. Huit stations de métro ont été fermées dans l'après-midi et un hôpital évacué. «Nous ferons tout pour protéger la vie et la santé des gens», a assuré le Premier ministre, dimanche soir, à l'issue d'une réunion extraordinaire. Un total de 12 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement pour faire face aux intempéries.

Le pont Charles fermé à Prague

Dans la soirée, le bilan en République tchèque était de trois morts et quatre disparus. Un homme et une femme ont péri dimanche dans l'effondrement de leur chalet provoqué par une inondation à Trebenice, à 30 kilomètres au sud de Prague, a annoncé la police. Le cadavre d'un homme d'environ 55 ans a été retrouvé dimanche soir à Trutnov (150 km au nord-est de Prague) dans la rivière Upa en crue, selon une porte-parole de la police, Iva Kormosova. Deux hommes qui faisaient du rafting sur la rivière Berounka étaient portés disparus depuis samedi, près de Hlasna Treban, à 30 kilomètres au sud-ouest de Prague, et deux autres personnes restaient introuvables dans les régions de Pilsen (ouest) et de Hradec Kralove (centre).

En Bohème, où l'état d'alerte était en vigueur dans une cinquantaine de localités, environ 1 800 personnes ont été évacuées du village de Stechovice. Au moins 23 voies ferrées et une centaine de routes ont été coupées dimanche, selon les autorités locales. En Bohême du Sud, la situation était difficile dans la ville de Bechyne, où la rivière Luznice est en crue. En Bohême du Nord, la crue de l'Elbe menaçait les villes d'Usti-nad-Labem et de Decin ainsi que la petite ville de Hrensko, non loin de la frontière avec l'Allemagne. A Prague, l'hôpital Na Frantisku a été évacué. Le pont Charles, l'un des monuments les plus connus de la capitale tchèque, a été fermé. Les écoliers et les élèves des établissements d'enseignement secondaire de Prague ont été appelés à rester chez eux lundi. Et en raison de la montée des eaux, l'évacuation des animaux du zoo de Prague a commencé.

Trafic ferroviaire et autoroute bloqués

En Autriche, une personne a été tuée et deux sont portées disparues à la suite de glissements de terrain, et plus de 300 personnes ont été évacuées, selon les autorités. L'état d'alerte a été décrété dans la plus grande partie des provinces occidentales du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzbourg, ainsi que de la province de la Haute-Autriche, dans le nord. À Sankt Johann in Pongau, près de Salzbourg, une personne qui participait à des opérations de nettoyage a été tuée dimanche par un glissement de terrain, a annoncé la police. À Taxenbach, également près de Salzbourg, deux personnes sont portées disparues. Au moins 240 habitants de la province de Salzbourg et 80 habitants du Tyrol voisin ont été évacués de leurs domiciles menacés par les eaux.

Le trafic ferroviaire a été interrompu dans de nombreuses parties des provinces de Salzbourg et du Tyrol. Une partie de l'autoroute menant à la Suisse a été fermée, de même que de nombreuses routes nationales dans diverses parties de l'Autriche. À Linz, dans le nord, le Danube menaçait de déborder et les pompiers ont fermé à la circulation plusieurs quartiers de la ville. Des centaines de pompiers, les services d'urgence et l'armée ont été mobilisés.

Pluies torrentielles en Allemagne

En Allemagne, des pluies torrentielles se sont abattues sur le Bade-Würtemberg (sud-ouest), la Bavière (sud), la Saxe et la Thuringe (est), faisant déborder de nombreux cours d'eau. Deux personnes sont portées disparues à Reutlingen (sud-ouest). La chancelière Angela Merkel a assuré les populations du «soutien du gouvernement fédéral». L'armée a annoncé que des troupes étaient en cours de déploiement dans certaines zones. En Saxe, l'état d'urgence a été déclaré par les autorités locales dans la région de Chemnitz et de Leipzig (est).

En Bavière, le Danube a inondé partiellement la ville de Passau, à la frontière avec l'Autriche. Aucun train ne circulait dimanche entre Munich (sud-est de l'Allemagne) et Salzbourg (ouest de l'Autriche), a indiqué la Deutsche Bahn. Dans l'ouest, le trafic fluvial sur le Rhin a été suspendu en plusieurs endroits, selon le centre d'urgences de Mayence. En Suisse, où les autorités étaient en alerte depuis samedi en raison de la montée des eaux, notamment sur une partie du Rhin, la situation s'est stabilisée dimanche, mais le risque de glissements de terrain devrait subsister encore plusieurs jours, selon les autorités fédérales.