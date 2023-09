Une passerelle navigue entre le cimes des arbres du Kirchberg

L'édifice permet d'aller de l'avenue JFK au parc Dräi Eechelen et aux musées.

Le dernier morceau de la passerelle piétonne et cyclable entre l'avenue JFK et le parc Dräi Eechelen a été posé.

Piétons et cyclistes pourront couper, dès le début 2024, par une nouvelle passerelle entre l'avenue Kennedy et le parc Dräi Eechelen, sans passer par la place de l'Europe comme ils peuvent le faire actuellement. Le dernier tronçon de l'ouvrage long de 87 m a été posé vendredi, indique le ministère des Travaux publics.

La passerelle, large de 3 à 3,50 m, navigue entre les arbres du Kirhcberg à une hauteur d'une douzaine de mètres. Les travaux, d'un coût d'environ 7 millions d'euros, avaient commencé début 2022. L'édifice s'intègre, d'après le communiqué du ministère, de manière «harmonieuse dans le paysage et le milieu boisé».

La passerelle traverse la forêt des Trois Glands en partant près du pôle d'échange Rout Bréck-Pafendall et permet d'aller jusqu'au Mudam et au musée Dräi Eechelen. Elle est conçue pour avoir un impact minime sur la nature environnante, avec un nombre limité de pieux, un acier résistant aux intempéries et un polissage en miroir pour lui donner une esthétique particulière.