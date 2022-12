Marché de Noël au Luxembourg : Une patinoire sans glace, mais avec plaisir

REMICH – Cet hiver, des villes comme Remich ont trouvé une solution alternative au patin à glace. On a testé une piste synthétique.

«C'est super pour la planète!»

«Elle mesure 300 m2 comme celle que nous avions d’ordinaire et peut accueillir 60 patineurs simultanément. D’habitude notre patinoire était installée du 1er au 31 décembre, mais cette fois c’est du 25 novembre au 8 janvier», détaille Carole Sitz, du département Tourisme de Remich.

«C’est super pour la planète!», approuve Lindsey. Côté utilisation, «il y a moins de prise que sur de la glace, c’est plus difficile pour se propulser», constate Andrius, 35 ans, venu d’Allemagne avec ses enfants. «C’est moins douloureux quand on tombe», note une autre patineuse. Ce qui n’est pas plus mal car les premiers pas des utilisateurs sont plutôt hésitants. Mia, 11 ans, regrette un peu la glace. À l’inverse de Marie, 4 ans, qui est «super contente. Les petits ne voient pas la différence», commente sa maman.