Au Royaume-Uni : Une peinture «anti-pipi» sur les murs londoniens

Les autorités du quartier - qui compte de nombreux bars, restaurants et théâtres, mais aussi quelque 3 000 résidents - se sont attaquées à repeindre les murs en une dizaine d'endroits stratégiques, avec une étrange peinture «anti-pipi». Elle crée une couche transparente hydrofuge sur les murs, qui renvoie l'urine, une manière de punir immédiatement les coupables. «C'est très efficace, preuve en est», explique la conseillère locale Aicha Less à l'AFP, montrant les effets du spray en aspergeant un mur avec une bouteille d'eau.

Le conseil municipal de Westminster, qui recouvre Soho, a lancé le projet après avoir reçu de nombreuses plaintes de résidents et de salariés et entreprises du quartier. «Évidemment, l'urine n'a rien de très agréable et nos résidents sont en colère», admet Mme Less.