Georgina Rodriguez : Une pensée émouvante pour son bébé «ange»

La compagne de Ronaldo a posté une photo comme un message pour son petit garçon décédé à la naissance le 18 avril dernier.

Il y a un peu plus de deux mois, Ronaldo et Georgina Rodriguez annonçaient la naissance de leur petite Bella Esmeralda en même temps que le décès de son jumeau , à la naissance. Un drame que le couple tente de surmonter, en profitant pleinement de leurs cinq autres enfants.

Accaparée par sa petite tribu, celle qui est devenue «mamange» (contraction des mots «maman» et «ange») a tenu à avoir une pensée pour son tout petit bonhomme: elle a publié une émouvante photo sur laquelle on voit les rayons du soleil percer les nuages, comme un message de l'au-delà de son petit garçon. L'Espagnole y a ajouté un petit cœur rouge et un petit ange.