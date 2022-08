Santé au Luxembourg : Une pénurie de personnel dans les maisons de retraite?

Corinne Cahen précise toutefois que le gouvernement est conscient qu'au-delà de l'offre de structures et de services, un personnel soignant suffisant est également nécessaire pour bien prendre en charge les personnes âgées à domicile ou dans des structures résidentielles. «Pour cette raison, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Sécurité Sociale, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur et le ministère de la Famille, a lancé une campagne de valorisation des professions de santé le 13 juillet 2022», rappelle-t-elle.

Le besoin de structures va augmenter

D'autant que dans les années à venir, le vieillissement de la population va se poursuivre. «D'ici 2070, les personnes de plus de 65 ans ans devraient représenter 29,7% de la population, contre 15,5% aujourd'hui, note la ministre. La part des personnes de plus de 80 ans, qui représente aujourd'hui 4%, devrait grimper à 12,3%».

«Même si l'impulsion de construire des maisons de retraite ou de soins incombe généralement aux gestionnaires, l'État a la possibilité de soutenir financièrement en partie les projets de construction et de rénovation via la loi ASFT», souligne Corinne Cahen. La ministre relève également que selon une récente enquête de TNS-Ilres sur la satisfaction des allocataires de l'assurance dépendance, 83% des personnes interrogées souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible.