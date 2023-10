Une personne à côté de vous fait un AVC, comment réagir?

Les AVC peuvent être détectés de plusieurs manières. «Demandez à une personne de sourire et son sourire est asymétrique. Dites-lui de lever les deux bras et l'un d'eux tombe, demandez-lui de répéter une phrase simple comme "le ciel est bleu" et elle n'y arrive pas», détaille Chantal Keller. Si vous détectez l'un de ces symptômes, «appelez le 112, en indiquant l'heure du début des symptômes. Il faut dégager les voies respiratoires de la personne et ne pas lui donner à manger ni à boire», ajoute-t-elle. Chaque minute fait perdre 1,9 million de neurones au patient et peut affecter la parole, la motricité, la mémoire et bien d'autres fonctions cérébrales.