Une personne âgée meurt dans un incendie à Metz

Les flammes ont ravagé lundi une tour d'habitation de 14 étages dans le quartier de Borny. Un habitant a perdu la vie et six autres ont été intoxiquées.

Une personne âgée, qui se trouvait sur un lit médicalisé dans l'appartement du 5e étage de la rue du Limousin, où le sinistre s'est déclaré vers 11H30, est morte dans les flammes, a indiqué le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).

L'identité de la victime et les causes de l'incendie n'ont pas encore pu être déterminées avec précision, a-t-on ajouté de même source. Par ailleurs, six personnes, intoxiquées par la fumée, ont dû être mises sous respirateur mais leurs jours ne sont pas en danger, a précisé le Codis.