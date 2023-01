Au Luxembourg: Une personne agressée au couteau à Rumelange, l'auteur présumé des faits également blessé

Il était environ 22h20, mardi soir, lorsqu'une dispute a dégénéré rue des Martyrs, à Rumelange, indique la police grand-ducale. Appelés sur place, les fonctionnaires ont constaté qu'une personne avait été blessée au couteau. L'agression aurait été précédée d'une altercation physique entre la victime et l'auteur présumé des faits.

Ce dernier, qui a également été blessé lors de la rixe, a pu être trouvé sur place et interpellé par une patrouille de police. La victime et son agresseur présumé ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés. Un procès-verbal a été établi et une enquête complémentaire a été ouverte.