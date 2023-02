Près du Luxembourg: Une personne coincée dans une benne à vêtements à Arlon

Plus de peur que de mal. Les pompiers d'Arlon sont intervenus, dans la nuit de mardi à mercredi, sur la place des Fusillés, pour une personne bloquée… dans une benne à vêtements, rapporte La Dernière Heure.

Il était 1h15 du matin quand les pompiers sont arrivés sur les lieux. Après avoir échangé avec la victime, l'équipe a cassé le cadenas du conteneur et extrait la personne, qui n'a pas été blessée. Les circonstances et les causes de l'incident qui auraient pu se transformer en drame ne sont pour l'heure pas connues.