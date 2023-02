Selon un bilan: Une personne meurt toutes les deux heures au Luxembourg

Quelles sont les principales causes de décès au Luxembourg? Le ministère de la Santé a dévoilé les résultats d'une vaste analyse, portant sur l'année 2021, mais dont les enseignements sont toujours aussi forts. 362 personnes sont décédées, en moyenne, chaque mois, soit 83 par semaine et 12 par jour. Pour faire simple, une personne nous quitte toutes les deux heures. 94,5% sont emportées par la maladie et un quart de tous les morts succombent à une tumeur. «Elles sont la première cause de mortalité au Luxembourg, devant les maladies de l’appareil circulatoire (NDLR: 24,1% des décès sur l'année)», précise le ministère.

Les hommes ont été plus touchés que les femmes par ces tumeurs, 618 décès contre 480. Dans l'ordre, le cancer du poumon, de la prostate et du côlon sont les plus meurtriers chez les résidents luxembourgeois. Chez les résidentes, en 2021, le cancer du sein a précédé celui du poumon et du pancréas. L'année de référence, présentée ce jeudi, tient également compte des décès liés au Covid dans son bilan. En l'occurrence 437, «soit 10,1% de tous les décès» sur douze mois.

41 décès sur la voie publique

Les autres principales causes de décès représentent chacune moins de 10% de tous les décès: les maladies de l’appareil respiratoire avec 6,9% des décès (7,3% en 2020), les troubles mentaux et du comportement avec 6,9% des décès (6,3% en 2020). Les autres «causes externes» ont représenté 5,5% (238 personnes) de tous les décès. On parle ici des accidents ou encore des suicides.

Le total de 4 338 morts sur l'année 2021 est assez édifiant: il est partagé quasi à parts égales entre les hommes et les femmes. Respectivement 2 206 décès contre 2 132. Pour être complet, 2 335 personnes en tout sont mortes à l'hôpital, 1 099 en maison de retraite, 820 chez elles et 41 sur la voie publique.

Editpress/Fabrizio Pizzolante