Etats-Unis: Une personne s’immole par le feu devant la Cour suprême

États-Unis : Une personne s’immole par le feu devant la Cour suprême

Une personne s’est immolée par le feu vendredi, devant la Cour suprême américaine, pour des raisons encore inconnues.

Getty Images via AFP

Une personne s’est immolée par le feu vendredi devant la Cour suprême américaine provoquant son évacuation par hélicoptère, a confirmé une porte-parole de la Haute Cour. «Vers 18h30 locale, une personne s’est rendue sur l’esplanade en face du bâtiment de la Cour suprême et s’est immolée par le feu», a indiqué dans un communiqué une porte-parole de la plus haute institution judiciaire du pays. «Un hélicoptère médical s’est posé sur l’esplanade et la personne a été évacuée vers un hôpital local», a précisé la même source.