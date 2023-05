Une personne sur 300 serait schizophrène dans le monde

D'abord un danger pour le malade

Pour la plupart des patients schizophrènes - estimés à une personne sur 300 dans le monde par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) -, la maladie représente en effet d'abord un danger pour eux-mêmes, en particulier car la fréquence des suicides y est élevée (5%). Plus largement, la schizophrénie, qui se traduit par une large palette de troubles délirants d'une intensité variable d'un patient à l'autre, perturbe souvent en profondeur leur vie personnelle et sociale.

«Il y a vraiment de l'innovation»

Ainsi, les autorités sanitaires américaines ont approuvé en avril un traitement développé par l'israélien Teva et le français MedinCell. La molécule, déjà bien connue des psychiatres, sera administrée par une injection et non plus par voie orale. Le médicament peut ainsi se libérer progressivement dans l'organisme pendant plusieurs semaines, au lieu de nécessiter une prise quotidienne.