Une personne sur deux développera un trouble mental avant 75 ans

Après le Covid-19, la guerre en Ukraine. Et au milieu de tout ça, le réchauffement climatique qui a fait du mois de juillet 2023 le mois le plus chaud jamais enregistré. Face à tant d’incertitudes, beaucoup de gens se sentent impuissants et démunis, au Luxembourg comme ailleurs. Une nouvelle étude scientifique annonce qu’une personne sur deux devrait souffrir d'au moins un trouble mental au cours de sa vie.

Publiée par la revue The Lancet Psychiatry le 30 juillet dernier et relayée par Blue News, l’étude a été menée dans 29 pays par des chercheurs de l'université du Queensland et de la Harvard Medical School.

Anxiété, dépression et abus d’alcool

Les scientifiques se sont intéressés à plusieurs troubles mentaux et ont découvert des distinctions entre hommes et femmes, ainsi que des informations en lien avec la fréquence et le moment de l’apparition des troubles. Et les plus répandus au monde, indépendamment du sexe biologique, sont la dépression et l’anxiété. Chez les femmes, la dépression est le trouble le plus répandu, alors que chez les hommes l’abus d’alcool prend la première place.