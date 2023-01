Accident : Une personne tombe sur les rails en gare de Luxembourg

Les secours ont pris en charge cette personne et l'ont emmenée à l'hôpital pour y suivre un traitement médical. Elle a été légèrement blessée lors de l'incident, mais était consciente au moment de partir vers l'hôpital. Les CFL ont prévenu sur Twitter que l'accident pouvait entraîner des retards et des suppressions. Un porte-parole confirme que quatre trains ont été supprimés suite à l'incident, et la situation est revenue à la normale dans le quart d'heure qui a suivi.