Guerre en Ukraine : Une petite Russe risque l'orphelinat après un dessin anti-guerre

Toute personne qui discrédite l'armée russe est plus lourdement punie depuis le 1er mars dernier. Et ce même jour, Alexeï Moskalyov a été une nouvelle fois arrêté et détenu comme c'est le cas régulièrement depuis avril 2022. Depuis que sa petite fille Masha, 12 ans, a fait un dessin anti-guerre quand sa professeure d'art a demandé à ses élèves de faire des dessins pour soutenir les troupes russes en Ukraine. La petite fille a décidé de faire le dessin d'une famille sous les bombes, debout sous le drapeau ukrainien et un autre qui disait «Gloire à l'Ukraine!».

«S'il vous plaît, rentrez chez vous. Ne tuez pas les gens qui sont pacifiques»

Depuis, le père et la fille vivent un calvaire. De nouveau battu et détenu en prison le mercredi 1er mars, il est sorti de prison mais assigné à résidence, avec un bracelet électronique, ce qui l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de la famille. «C'est beaucoup de responsabilités pour Masha, elle n'a que 12 ans et c'est elle qui doit faire les courses, acheter les médicaments s'ils en ont besoin - c'est beaucoup à assumer à un si jeune âge», ajoute l'ONG. La petite fille est angoissée d'aller à l'école où elle ne se sent évidemment plus en sécurité.