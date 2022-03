Au Luxembourg : Une pétition pour l'immatriculation des vélos

LUXEMBOURG – Huit nouvelles pétitions sont ouvertes à signature sur le site de la Chambre des députés, depuis ce mercredi. L'une d'entre elles demande l'immatriculation des vélos.

Huit nouvelles pétitions ont été déclarées recevables à la Chambre des députés et sont désormais ouvertes à signature jusqu'au 19 septembre inclus. Si une pétition obtient plus de 4 500 signatures, elle donnera lieu à un débat au sein de la Chambre.

Délai de rétractation, ponctualité ferroviaire, amendes pour automobilistes

La pétition n°1063 souhaite que des mesures soient prises pour assurer la ponctualité des trains et pour rendre les statistiques sur leurs retards et leurs annulations plus transparentes. En outre, la pétition souligne que, dans ces cas, le prix du billet devrait être intégralement remboursé au voyageur.