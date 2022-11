Artiste luxembourgeois: Une photo d'Edward Steichen sera-t-elle la plus chère jamais vendue?

LUXEMBOURG/NEW YORK – «Le Flatiron» pourrait s'échanger pour plus 12 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères de Christie's, organisée ce mardi et ce mercredi.

Seulement trois tirages de l'image existent, dont deux font partie de la collection du Metropolitan Museum of Art de New York. Wikipedia

«Ce serait une belle reconnaissance pour lui et le Luxembourg», souligne Anke Reitz, conservatrice des collections d’Edward Steichen pour le Centre national d’audiovisuel du Luxembourg. La photographie «Le Flatiron» (prise en 1904 et imprimée en 1905) de l'artiste luxembourgeois (1879-1973) pourrait ainsi devenir la plus chère au monde, lors d'une vente aux enchères de Christie's à New York (États-Unis), prévue ce mardi et ce mercredi, estime The Art Newspaper. Elle dépasserait ainsi le record établi par Le Violon d'Ingres (1924) de Man Ray, qui a été achetée en mai dernier 12,4 millions de dollars (idem en euros).

Le cliché d'Edward Steichen, né à Bivange, fait partie de la collection d'art du cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Elle représente le Flatiron, un immeuble emblématique new-yorkais. Construit en 1902 selon un plan triangulaire, il est l'un des plus hauts gratte-ciel de Manhattan (87 mètres de hauteur).

Edward Steichen photographié en 1901. Wikipedia

Pourquoi la cote de la photographie est-elle si élevée? D'abord par sa rareté, puisque seulement trois tirages de l'image existent. En outre, «elle montre le bâtiment d'une manière inhabituelle, avec un angle spécial et un vrai travail sur la lumière et l'atmosphère (feuilles d'arbres), analyse Anke Reitz. Nous sommes dans une approche romantique/poétique». À ce titre, l'œuvre est considérée comme «un signe avant-coureur des possibilités artistiques du média», écrit The Art Newspaper.

À noter que «The Pond-Moonlight», une autre photographie d'Edward Steichen, était devenue en 2006 la plus chère du monde. Elle avait ainsi été vendue 2 928 000 dollars chez Sotheby's à New York, un record à l'époque.