Sur Internet : Une photo inédite du mariage de Kate et William… vendue sur eBay

On pensait les avoir toutes vues... Et bien non! Une photo inédite du mariage de Kate et William a émergé sur le site de vente aux enchères eBay.

eBay

C'est une photo qui accompagne une carte de Noël datant de 2011, soit un peu plus de six mois après leur union que beaucoup ont qualilfiée de mariage du siècle. Ce cliché en noir et blanc montre le prince William - vêtu de la redingote des «Irish Guards» et non plus son uniforme militaire rouge - Kate toujours sublime dans sa longue robe signée Alexander McQueen. Tous deux sont assis dans le salon 1844 de Buckingham Palace.

La carte de vœux est adressée à un certain Jonathan à qui les désormais le prince et la princesse de Galles «souhaitent un joyeux Noël et une bonne année». À 14h , l'enchère était fixée à 3 500 euros.

eBay

Pas sûr - même s'ils en ont l'habitude - que ce genre de transaction lucrative soit du goût de Kate et William mais ces derniers ont sans doute d'autres préoccupations en ce début décembre: outre l'affaire de racisme qui a touché la marraine du futur roi, c'est sans doute la première partie du documentaire de Harry et Meghan dffusé jeudi sur Netflix qui doit stresser les deux époux.