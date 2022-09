Transfert : Une piste aux Émirats pour Miralem Pjanic

Originaire de Schifflange, Miralem Pjanic pourrait quitter le Barça et s'engager avec le club émirati du Sharjah FC, indique le journaliste Fabrizio Romano.

Il s'agirait là d'un transfert sec et non d'un prêt. Le club catalan, qui a énormément recruté cet été, est disposé à le laisser partir, suite à son retour de prêt du Besiktas.

«Il y a des chances qu'il quitte le Barça», indique le journaliste. Formé au FC Metz et passé par Lyon, la Juventus Turin et le Barça, Miralem Pjanic, 32 ans, a connu une belle carrière en Europe avec quatre Scudettos remportés et une finale de la Ligue des champions disputée en 2017.