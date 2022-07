Accusations de plagiat : Une plainte déposée contre Jeff Dieschburg

LUXEMBOURG – L'artiste chinoise Jingna Zhang qui accuse le Luxembourgeois Jeff Dieschburg de plagiat a décidé d'engager des poursuites.

«Nous n'observons pas dans les propos à la presse de Me Vogel, l'avocat de M. Dieschburg, de changement de position. Ma cliente n'a d'autre choix que d'agir en justice car l'autre partie ne veut pas reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas». Me Vincent Wellens a confirmé à L'essentiel mardi, les informations du Wort selon lesquelles l'artiste chinoise Jingna Zhang a décidé d'attaquer en justice l'artiste luxembourgeois Jeff Dieschburg qu'elle accuse de plagiat.

Distingué dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Strassen, Jeff Dieschburg avait été mis en cause par Jingna Zhang en raison de la proximité de l'œuvre primée avec l'une des photographies de l'artiste chinoise. «Une action en cessation sur la base de la loi sur les droits d'auteurs a été déposée», précise Me Wellens. Elle vise à empêcher l'œuvre d'être exposée, vendue, reproduite...

L'artiste nie toujours

Une issue aurait pu être évitée si l'artiste luxembourgeois avait «reconnu une faute et s'en était excusé, assure Me Wellens qui estime que Jeff Dieschburg a choisi à l'inverse de se poser en victime et cherche à créer une histoire autour de ce plagiat pour le rendre acceptable. Ma cliente est obligée de réagir au risque de devoir sinon considérer que ses photographies appartiennent au domaine public».