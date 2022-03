Chantier au Luxembourg – Une plongée au coeur du Royal-Hamilius

Chantier au Luxembourg : Une plongée au cœur du Royal-Hamilius

LUXEMBOURG - Le terrassement fini, le Royal-Hamilius pousse en hauteur. «L'essentiel» vous emmène faire le tour du propriétaire.

Le terrassement débuté en septembre 2015 est désormais entièrement terminé. Et du côté situé vers la Grande-Rue, le bâtiment du futur centre commercial a déjà poussé sur plusieurs étages. Le chantier étant organisé en une vague, les bâtiments abritant les logements et bureaux suivront. Le but étant de pouvoir ouvrir le parking et le centre commercial au printemps 2018, et le reste au fur et à mesure jusqu'à l'été 2019.