Aux enchères : Une pluie de météorites chez Christie's

La Lune s'est mieux vendue que la planète Mars lors d'une séance d'enchères consacrée à des fragments de météorites chez Christie's.

44 100 dollars, c'est le prix que paiera un acheteur pour la niche de Rocky, un berger allemand heureusement épargné par la chute de cette chondrite carbonée dans le jardin d'une propriété à Aguas Zarcas, au Costa Rica, le 23 avril 2019. Soit beaucoup moins que l'estimation avancée par Christie's, entre 200 000 et 300 000 dollars. La pierre elle-même, qui mesure un peu moins de 8 cm sur 4, s'est vendue 21 420 dollars, lors de ces enchères en ligne qui se déroulaient depuis le 9 février et se sont terminées mercredi.

Après avoir été exposés à New York, 66 lots étaient vendus durant ces enchères, que Christie's organise tous les ans. Mais malgré les deux semaines d'ouverture, le clou de l'édition, une pierre de Mars retrouvée dans le désert du Sahara et présentée comme le troisième plus gros morceau de cette planète conservé sur terre n'a pas trouvé preneur. D'un poids de neuf kilos, ce morceau de roche volcanique était estimé à une fourchette de 500 000 à 800 000 dollars.