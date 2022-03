France/Grand Est : Une pollution sur la Moselle à la frontière

RETTEL - Une pollution d'hydrocarbures provient de la station de rejet de la centrale de Cattenom. Il n'y a «aucune conséquence» pour l'alimentation en eau potable.

Les pompiers, police de l'eau et spécialistes français de la biodiversité, ont été mobilisés, dimanche, à hauteur de Rettel, en France, non loin de la frontière luxembourgeoise. En cause, des irisations (une irisation est la dispersion des rayons de la lumière à la surface de certains corps) découvertes sur la Moselle. «L'analyse des prélèvements confirme qu'il n'y a aucune trace de marquages radioactifs et qu'il s'agit bien d'hydrocarbures», indique ce lundi soir la préfecture de Moselle, dans un communiqué.