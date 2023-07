Mégafeux au Canada: Une pompière décède, les incendies toujours plus nombreux

«C'est un travail très dangereux. Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons rendent la tâche encore plus dangereuse pour notre personnel», a expliqué un porte-parole des pompiers.

Il s'agit du premier décès sur le terrain depuis le début de la saison historique que connaît le Canada, où plus de 900 incendies sont actifs actuellement et plus de 570 hors de contrôle. «C'est avec le cœur lourd que notre syndicat pleure la perte d'un membre de notre famille qui a perdu la vie aujourd'hui en combattant un feu de forêt à l'extérieur de Revelstoke», en Colombie-Britannique, a expliqué le syndicat BCGEU.