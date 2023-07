Une Porsche percute un semi-remorque: le père meurt, ses trois enfants survivent

Une tragédie s’est déroulée jeudi sur une autoroute entre Padoue et Venise. Un conducteur de nationalité suisse a percuté un semi-remorque immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence près d’une aire de repos de l’autoroute. Trois enfants âgés de 13, 14 et 16 ans se trouvaient également dans le véhicule, rapportent les médias italiens. Pour le conducteur de la Porsche, les secours n’ont rien pu faire. Les trois enfants ont miraculeusement survécu. Ils ont été héliportés à l’hôpital de Padoue. On ne connaît pas leur état de santé.