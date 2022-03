Animal à la mode : Une «poulpemania » planétaire

Le grand céphalopode se décline à toutes les sauces depuis que «Paul» est devenu une star planétaire après avoir réussi à faire huit prédictions sur huit qui se sont avérées justes.

Huit prédictions correctes sur huit pour les matches du Mondial 2010: il n’en fallait pas plus pour que «Paul» le poulpe¬ devienne un héros. Résidant en Allemagne, dans l’aquarium d’Oberhausen, le devin est maintenant réclamé en Espagne, notamment par la localité d’O Carballiño (Galice), où l’on célèbre chaque année le 8 août une grande fête du «pulpo». Mais l’animal invertébré âgé de 2 ans et demi va se retirer du business des pronostics afin de profiter paisiblement des six mois qui devraient lui rester à vivre.

En attendant, toute l’attention portée au mollusque a rapidement déclenché une «poulpemania». Une application iPhone, une pub pour Pepsi et même des chansons, «Paul the Octopus» et «Pulpo Paul»: le poulpe est devenu l’animal fétiche du public et des marques. Est-il aussi célébré dans l’assiette? «D’habitude, il ne fait pas partie des tapas préférées des Suisses, mais ces temps-ci, ils le goûtent plus facilement, et, du coup, on en vend énormément», répond Antonio Ramos, le gérant du restaurant Olé!, à Lausanne. Le poulpe n’est d’ailleurs pas compliqué à cuisiner soi-même (recette ci-contre).