Mutilations génitales : Une «pratique inhumaine» sur des filles et des femmes

LUXEMBOURG - Le Luxembourg rappelle qu'il n'est pas épargné par le fléau des mutilations génitales féminines, sur les femmes et des filles dès le plus jeune âge.

C'est un sujet, comme l'indique le nom de la Journée internationale qui aura lieu dimanche 6 février, qui implique une «tolérance zéro». 200 millions de femmes et de filles à travers le monde, dont 4 millions de nouvelles victimes chaque année, sont touchées par des mutilations génitales (MGF). Une «pratique inhumaine», rappelle vendredi le ministère luxembourgeois de l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui n'épargne pas le Luxembourg. «12 à 17% des filles âgées de 0 à 18 ans, qui vivent au Luxembourg et qui sont originaires de pays où les MGF sont pratiquées, risquent de subir des mutilations génitales», avance l’étude de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), publiée l'an dernier.