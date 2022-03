En Somalie : Une première attaque de pirates depuis 2012?

Des hommes armés ont détourné un pétrolier au large de la Somalie et retenaient prisonnier mardi son équipage sri-lankais. Des pirates sont soupçonnés.

Des hommes armés retiennent le bateau et son équipage au large de la Somalie.

Si l'identité des assaillants était confirmée, il s'agirait du premier détournement d'un navire commercial par des pirates somaliens depuis 2012. Après avoir lancé un message de détresse lundi après-midi, le tanker Aris 13, avec huit membres d'équipage à son bord, a dévié de sa trajectoire prévue dans cette zone maritime très fréquentée et s'est rapproché des côtes somaliennes. Mardi, il mouillait à quelques encablures d'Alula, ville côtière située sur la pointe nord-est de la Somalie, dans la région semi-autonome du Puntland.

«Les hommes armés retiennent le bateau et son équipage au large d'Alula», a déclaré à l'AFP Muse Mohamed, un responsable des garde-côtes du Puntland. Un chef traditionnel de la région, Abdihakim Mohamed Jama, joint par téléphone, a indiqué que plus d'une vingtaine d'hommes se trouvaient à bord du bateau et que les pirates présumés «affirment être des pêcheurs». Il rapporte que des hommes s'étant approchés du navire ont remarqué qu'ils sont «lourdement armés».