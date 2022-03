Décision de l'ONU : Une première femme à la tête des casques bleus

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a nommé le général de division Kristin Lund, à la tête de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre.

Le général Lund, 56 ans, sera la première femme à commander une force de maintien de la paix de l'ONU. Elle succédera à la mi-août au général chinois Chao Liu, annoncé lundi l'ONU. Kristin Lund a 34 ans d'expérience dans l'armée norvégienne et les forces de l'ONU, ayant été notamment commandant en chef adjoint de l'armée de Terre norvégienne de 2007 à 2009 et chef d'état-major de la Garde nationale norvégienne. Elle a également servi dans les Casques bleus de la Finul au Liban et dans la Forpronu (Force de protection des Nations unies) dans l'ex-Yougoslavie.

La Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre a été créée en 1964 afin de prévenir toute reprise des combats entre les communautés chypriote grecque et chypriote turque. Elle demeure sur lîle pour surveiller les lignes de cessez-le-feu et la zone tampon, entreprendre des activités humanitaires et soutenir les missions de bons offices du secrétaire général de l'ONU. La force compte 930 soldats et 66 policiers.