Football: Une première finale pour le F91 Dudelange

Dudelange rêve d'écrire une nouvelle page de son histoire européenne. Ce mardi soir (19h30), au stade Jos-Nosbaum, le F91 n'aura besoin que d'un nul face aux Arméniens de Pyunik pour assurer au minimum une qualification dans les poules de la Ligue Europa Conférence, et aller défier l'Étoile rouge de Belgrade au 3e tour de qualifications de la Ligue des champions.

Victorieux à Erevan (0-1) au match aller mardi dernier, Dudelange n'entend pas se lancer dans des calculs d'épicier au retour. «Par expérience, quand on prépare une équipe pour un match nul, à la fin ce n'est pas suffisant, souligne l'entraîneur Carlos Fangueiro. On va jouer notre football et tout faire pour gagner».