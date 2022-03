République tchèque : Une première ligue de foot-billard est lancée

Après les championnats du monde de février, ce sport hybride vient de se doter d'une première ligue en bonne et due forme.

La toute première ligue de foot-billard vient d'être lancée à Prague, après les premiers championnats du monde qui se sont tenus dans la capitale tchèque en février. Mélange de billard et de football, le sport utilise des ballons de football, blancs, pleins ou rayés, comme au billard, et une table à six poches, proportionnellement plus grande qu'une table normale. Les queues ne sont pas nécessaires et les joueurs frappent le ballon blanc en marchant sur la table.