«L'essentiel» est désormais disponible sur WhatsApp

L'essentiel est le premier média luxembourgeois à utiliser la dernière fonctionnalité de WhatsApp et à lancer deux canaux propres: un en français et un en allemand.

D'abord testé dans huit pays, WhatsApp a commencé il y a quelques jours à déployer sa toute dernière fonctionnalité au Luxembourg et dans 149 autres pays: des chaînes auxquelles on peut s'abonner. Tu peux désormais suivre les dernières actualités d'entreprises, clubs et célébrités qui t'intéressent ou t'inspirent directement dans la messagerie. Les canaux de grandes marques telles que le FC Barcelone, le New York Times ou Netflix sont déjà suivis par des millions d'utilisateurs.