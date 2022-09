A Bruxelles: Une princesse belge s'est mariée

À Bruxelles : Une princesse belge s'est mariée

Deux branches de la même famille

Les familles royales belge et britannique sont issues de la même maison royale des Saxe-Cobourg et Gotha, bien que la dynastie britannique ait adopté le nom des Windsor en 1917. Leopold 1er, premier roi des Belges, était l'oncle de la reine Victoria qui avec un règne de plus de 63 ans, a été la souveraine britannique ayant régné le plus longtemps avant les 70 ans de règne d'Elizabeth II.