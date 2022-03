Surveillance : Une prison gardée par un mannequin

Deux détenus se sont enfuis d'une prison de la province argentine de Neuquén qui, faute de personnel, était gardée par un mannequin appelé «Wilson», fabriqué par le personnel pénitentiaire.

«Nous avons dans une guérite un mannequin appelé Wilson, comme dans le film 'Seul au monde', confectionné à l'aide d'un ballon et d'une casquette pour que les détenus, voyant son ombre, se croient surveillés», a précisé un agent sous couvert d'anonymat.

Dans le film «Seul au monde» (Cast Away, 2000), de Robert Zemeckis, le personnage principal, incarné par Tom Hanks, est victime d'un accident d'avion et se retrouve sur une île du Pacifique. Pour tenir, il entretient des conversations avec un ballon grimé qu'il appelle «Wilson» d'après sa marque sportive. En 2009, le même mannequin du pénitencier n° 11 avait «surveillé» deux détenus chiliens, Freddy Fuentevilla et Marcelo Villarroel Sepulveda, accusés du meurtre d'un policier au Chili, où ils ont été extradés.