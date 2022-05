États-Unis : Une prof de yoga exécute sa rivale amoureuse

Une histoire de triangle amoureux a viré au bain de sang, le 11 mai au Texas. La suspecte est, depuis, en fuite.

Où Kaitlin Armstrong se cache-t-elle? Cette prof de yoga de 34 ans a les autorités fédérales à ses trousses depuis la découverte du corps d’Anna Wilson, 25 ans. Le 11 mai dernier, la police d’Austin, dans le Texas, a retrouvé la jeune femme gisant dans une mare de sang, inconsciente et «victime de plusieurs blessures par balle», selon un rapport de police. Ancienne skieuse de compétition, Anna était devenue l’une des meilleures vététistes de son pays. C’est d’ailleurs pour participer à une course prévue le 14 mai qu’elle avait fait le déplacement depuis San Francisco.

Une idylle d’une semaine

Le lien entre Anna et Kaitlin n’est autre que Colin Strickland, un cycliste professionnel de 35 ans. Selon The Austin American-Statesman, le jeune homme et Anna sont brièvement sortis ensemble en octobre dernier, alors que lui et Kaitlin faisaient une pause dans leur relation. Le cycliste a fini par rompre cette liaison après une semaine pour se remettre avec sa compagne. Lorsqu’elle a eu vent de cette brève idylle en janvier, la prof de yoga a pété un plomb et juré de tuer sa rivale, selon un informateur de la police.