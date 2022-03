Elèves traumatisés – Une prof passe du Hitchcock à ses écoliers

Élèves traumatisés : Une prof passe du Hitchcock à ses écoliers

Des élèves d'une école primaire britannique n'osent plus entrer dans leur salle de bains depuis que leur maîtresse leur a fait écouter un passage mythique du film «Psychose».

Résultat: certains élèves sont traumatisés. Jason, par exemple, n'ose plus prendre de douche et n'entre plus dans la salle de bains sans s'armer d'une épée en plastique. Sa mère, Karen Kay, est scandalisée: «Jason est devenu une poule mouillée et n'ose plus dormir seul. La musique utilisée dans la scène du meurtre fait peur et mon fils m'a dit que les élèves avaient entendu la femme hurler et son corps tomber dans la douche. C'est terrifiant», raconte-t-elle au Daily Mail.