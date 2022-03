En Russie : Une prof virée parce qu'elle tenait un blog sur le sexe

Olga Chégoléva, professeure de biologie, travaillait dans une prestigieuse école de Saint-Pétersbourg. Quelques mois plus tard, elle a été poussée à la démission.

Olga Chégoléva, professeure de biologie, avait pris récemment ses fonctions dans une prestigieuse école de Saint-Pétersbourg. Quelques mois plus tard, elle a subi des pressions visant à la faire démissionner. Son tort? Tenir un blog consacré à l'éducation sexuelle, dans lequel elle aborde des sujets comme la santé liée à la sexualité et les sextoys.

Même si le contenu du blog s'adressait à un public adulte et non pas à ses élèves, des parents inquiets se sont plaints à la direction de l'école. Olga Chégoléva n'a pas eu d'autre choix que de quitter le travail qu'elle aimait tant. Le cas de cette jeune femme de 31 ans est loin d'être isolé. Comme elle, des centaines d'enseignants ont récemment été limogés ou poussés à la démission, sur la base de comportement «immoral».

«Les gens semblent avoir une certaine idée de l'image de l'enseignant qui, comme dans le temps, devrait porter la lumière de l'éducation, dormir dans les mêmes vêtements qu'il porte au travail, et passer sa vie penché sur des cahiers, déplore la jeune femme. Ces gens-là pensent que des enseignants ne peuvent pas boire de bière, ne peuvent pas fumer de cigarettes, ne peuvent pas tomber enceintes. Et des enseignants ont déjà été licenciés pour cela». Une tendance qui illustre l'intolérance croissante en Russie et le conservatisme décomplexé de Vladimir Poutine.