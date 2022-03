A Strasbourg – Une projection de «L'Exorciste»... à l'église

À Strasbourg : Une projection de «L'Exorciste»... à l'église

STRASBOURG - 500 spectateurs se sont rassemblés jeudi soir, pour assister à une projection du film d'horreur, dans un lieu à la fois idéal et inédit.

Ils sont venus pour se faire peur, pour l'ambiance et profiter d'un moment absolument unique: 500 spectateurs se sont réunis jeudi soir dans une église strasbourgeoise pour assister à une projection du film d'horreur «L'Exorciste», dans un lieu à la fois idéal et inédit. «C'était une occasion unique, voir ce film dans une église ça va faire plus peur», anticipait Solange Muller, venue avec un ami et pas particulièrement fan du genre. «J'ai déjà vu le film, j'avais 12 ans et il m'avait terrorisée». Comme elle, 500 personnes se pressaient devant l'église protestante Saint-Guillaume de Strasbourg, pour la première des deux projections prévues dans la soirée en marge du Festival européen du film fantastique.