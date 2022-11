Etats-Unis: Une protégée de Trump échoue à être élue gouverneur de l’Arizona

États-Unis : Une protégée de Trump échoue à être élue gouverneur de l’Arizona

President Trump Holds Rally For Arizona GOP Candidates

Au terme d’une compétition serrée et tendue dans cet État clé, la démocrate Katie Hobbs l’a emporté sur le fil face à cette figure emblématique du trumpisme, d’après les chaînes CNN et NBC. Kari Lake, convaincue que l’élection présidentielle de 2020 a été volée à Donald Trump – malgré l’absence de preuves – avait refusé d’indiquer clairement qu’elle accepterait le résultat de son propre scrutin. Pour toute réaction, la candidate malheureuse a tweeté lundi soir: «Les habitants de l’Arizona savent quand on les arnaque».