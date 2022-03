Malbouffe aux USA : Une pub choc fait enrager McDonald's

Une association américaine de médecins s'apprête à diffuser un spot télévisé qui pourrait bien couper l'appétit des clients de McDonald's. Le but? Dénoncer les risques lié à cette nourriture.

La vidéo, qui doit être diffusée jeudi à Washington au cours du décrochage publicitaire de la très populaire émission The Daily Show, se déroule dans une morgue, où une femme sanglote devant le cadavre d'un quadragénaire obèse, qui tient un hamburger à moitié mangé dans la main. Autour des pieds du défunt se dessine la célèbre arche dorée de McDonald's, et apparaît le texte "C'était tout ce que j'aimais", en référence au slogan de la marque, "C'est tout ce que j'aime". "Un taux élevé de cholestérol, une pression artérielle élevée, des crises cardiaques. Ce soir, mangez végétarien," lance alors une voix.

Réalisée par un groupe de médecins baptisé PCRM (Comité pour une médecine responsable), la contre-publicité "vise les menus très gras de McDonald's, afin d'attirer l'attention sur le taux élevé de décès par maladies cardiaques à Washington et la forte densité d'enseignes de restauration rapide dans la ville", déclare PCRM dans un communiqué. Une étude de PCRM affirme que la capitale des ñtats-Unis possède plus d'enseignes McDonald's, Burger King et Kentucky Fried Chicken au km2 que huit autres villes de taille similaire.

Le groupe envisage de diffuser le spot télévisé dans d'autres grandes villes du pays, dont Chicago, Detroit, Houston et Los Angeles, invoquant des études selon lesquelles les clients de la restauration rapide présentent un risque majoré d'obésité, facteur propice aux maladies cardiaques. Le clip a fait enrager la direction de McDonald's. "Cette publicité est scandaleuse, mensongère et injuste pour nos clients. McDonald's fait confiance à ses clients pour tenir à distance cette propagande ahurissante, et effectuer des choix judicieux en matière d'alimentation et de mode de vie", estime Bridget Coffing, une porte-parole de la société.