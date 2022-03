Accident de Bretigny : Une quarantaine d'anomalies sur l'aiguillage

La justice française a relevé des dizaines d'irrégularités «de degrés divers» sur l'aiguillage mis en cause dans la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, le 12 juillet.

«Ces anomalies sont de degrés divers», a indiqué le parquet d’Évry, sans en préciser la nature. «Il faut attendre les expertises métallurgiques», qui seules pourront éventuellement permettre d'incriminer telle ou telle anomalie comme cause de ce drame qui a fait sept morts, a rappelé le parquet. Réalisées le 25 juillet, au lendemain de l'ouverture d'une information judiciaire pour homicides et blessures involontaires, par les juges d'instruction en charge du dossier, ces constatations se sont concentrées sur l'aiguillage originellement situé à 200 mètres de la gare.

Sept personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées dans le déraillement du train Téoz 3657 reliant Paris à Limoges, le 12 juillet en gare de Brétigny. Selon une enquête interne de la SNCF et les premières investigations de la justice, le retournement d'une éclisse normalement fixée aux rails par quatre boulons constitue «l'origine mécanique» du drame. Outre l'information judiciaire pour homicides et blessures involontaires, une enquête administrative confiée du Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) est toujours en cours.