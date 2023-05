Violences à Nancy: «Une quarantaine de personnes s'en sont pris à des jeunes au hasard»

Samedi soir, «une quinzaine de véhicules et une quarantaine de personnes de la communauté tchétchène ont fait irruption dans le quartier du Haut-du-Lièvre avec une volonté d'en découdre et s'en sont pris à des jeunes au hasard, selon les témoignages des habitants du quartier», a dit Julien Le Goff, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.