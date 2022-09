Près de l'aéroport: Une quarantaine de voitures vandalisées, un suspect de 64 ans arrêté

Le mystère des voitures vandalisées du bâtiment Airport Center, enfin en passe d'être résolu? Selon nos informations, un suspect de 64 ans a été interpellé vendredi, par la police. Il est soupçonné d'être à l'origine de nombreuses dégradations de voitures, une quarantaine au total, survenues entre le mois de juin et le mois de septembre.

Ces dernières montrent explicitement un homme âgé, en train de crever les pneus d'un véhicule stationné, vendredi, peu avant l'aube. Le suspect, en short et en claquettes, venait vraisemblablement d'une maison abandonnée et transformée en squat, en contrebas du parking, et serait connu des services de police.