Au Luxembourg : Une quatrième dose de vaccin anti-Covid pour une partie de la population

La pandémie n'a pas encore complètement disparu de nos vies. Elle est même repartie à la hausse ces derniers jours . Le gouvernement reste donc mobilisé sur la vaccination et recommande, depuis ce vendredi, une deuxième dose de rappel de vaccin, donc une quatrième injection en tout, pour certaines personnes, indique le ministère de la Santé, qui précise recommander, sur l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses, une dose de vaccin à ARN messager bivalent.

Cette dose complémentaire est désormais recommandée pour toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, pour tous les 12-59 ans qui ont des comorbidités les exposant à des formes graves de Covid-19, aux immunodéprimés, aux femmes enceintes et aux professionnels de la santé. Même si vous ne faites partie d'aucune de ces catégories, vous pouvez décider de prendre cette quatrième dose si vous n'avez pas eu d'infection récente. Elle n'est en revanche pas recommandée chez les personnes en bonne santé qui ont eu une infection au Covid après leur dose de rappel.