Covid-19 au Luxembourg : Une quatrième dose de vaccin proposée à l'automne?

Si la quatrième dose de vaccin anti-covid-19 est pour l'heure préconisée pour les personnes âgées de 60 ans et plus, et les personnes vulnérables qui risquent de développer une forme grave de la maladie, elle n'est pas encore d'actualité pour le reste de la population.