Au Luxembourg : Une quatrième dose de vaccin recommandée pour les 70 ans et plus

LUXEMBOURG – Le gouvernement a recommandé ce vendredi une quatrième dose de vaccin anti-Covid pour les plus de 70 ans et les personnes à risque.

On le sait, le nombre d'infections au Covid est reparti à la hausse, depuis quelques semaines, au Luxembourg comme dans le reste de l'Europe, et l'OMS s'attend à un été compliqué. La situation reste toutefois sous contrôle dans les hôpitaux, mais les personnes les plus fragiles peuvent être exposées au virus et éventuellement développer des symptômes graves.