Etats-Unis: Une quatrième inculpation pour Trump, cette fois en Géorgie

La justice de Géorgie a inculpé lundi l’ancien président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d’obtenir l’inversion du résultat de l’élection de 2020 dans cet État clé. Il s’agit de la quatrième inculpation pénale en moins de six mois pour Donald Trump, en campagne pour la primaire républicaine pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024.

La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a inculpé les 19 prévenus en vertu d’une loi en vigueur en Géorgie sur la délinquance en bande organisée, utilisée notamment contre les gangs et prévoyant des peines de cinq à vingt ans de prison. Elle a annoncé lors d’une conférence de presse à Atlanta, la capitale de cet État du sud-est du pays, leur donner jusqu’au 25 août «pour se livrer volontairement» à la justice de Géorgie.

«Entreprise criminelle en bande organisée»

La procureure a indiqué vouloir juger les prévenus, parmi lesquels l’ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, et son avocat personnel Rudy Giuliani, lors d’un même procès «dans les six mois», mais rappelé que la date en serait fixée par le juge.

«L’acte d’accusation affirme qu’au lieu de se conformer au processus juridique de la Géorgie pour les contentieux électoraux, les prévenus se sont livrés à une entreprise criminelle en bande organisée pour inverser le résultat de l’élection en Géorgie», a souligné Fani Willis. L'acte contient au total 41 chefs d’accusation différents, dont «fausses déclarations et faux documents, usurpation de fonction publique, faux et usage de faux», pressions sur des témoins, une série de délits informatiques ou encore parjure.

Pas de grâce possible

Donald Trump a de nouveau attaqué la procureure, dans un communiqué de sa campagne lundi soir, la traitant de «partisane enragée» servant les intérêts du président démocrate Joe Biden, qu’il pourrait retrouver sur sa route en 2024 pour une revanche de l’élection de 2020. «Willis a stratégiquement ralenti son enquête pour interférer au maximum avec la course à la présidentielle de 2024 et nuire à la campagne Trump dominante» dans les sondages, selon ce texte. La procureure a répondu lundi soir qu’elle prenait ses décisions en se basant «sur les faits et la loi». «La loi est complètement impartiale», a assuré Fani Willis.